Roma, incendio in un cantiere edile: danneggiate 3 automobili

Le fiamme sono divampate in via Poggio Mirteto, nel quartiere Africano, nel cantiere di un condominio per cause in corso di accertamento, interessando del materiale accatastato nell’area

Fiamme nella notte in un cantiere edile in via Poggio Mirteto, nel quartiere Africano a Roma. L'incendio è divampato in un cantiere di un condominio per cause in corso accertamento ed ha interessato del materiale edilizio che era accatastato. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Parioli. Danneggiate anche tre auto in sosta.

Gli altri incendi nella notte

Sempre nella notte a Ostia è andato a fuoco un cassonetto della raccolta della carta. Intervenuti i carabinieri e i pompieri. Non sarebbero state trovate tracce di liquidi infiammabili o altri inneschi. Mentre ad Anzio in una ditta fornitrice di materiali edili si è sviluppato un incendio. Le fiamme si sono propagate ai materiali accatasti. Lievi danni e annerimento di una parete. A dare l'allarme un vigilante. Da chiarire le cause. Indagano i carabinieri. Infine un ultimo rogo si è sviluppato in due serre di un vivaio in via Anguillarese in zona La Storta, dopo la mezzanotte. Da stabilire le cause. Sul posto i carabinieri della stazione La Storta che indagano.