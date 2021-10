Morto Achille Perilli, maestro dell'astrattismo italiano

È morto l'artista Achille Perilli, maestro dell'astrattismo italiano del secondo Novecento, protagonista di grande rilievo per i risultati della sua ricerca pittorica, noto per le sue composizioni di forme che somiglianti alla proiezione su di un piano di parallelepipedi risultano alla fine irregolari ed inverosimili. Perilli si è spento sabato 16 ottobre all'età di 94 anni all'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. Perilli ha realizzato le sue opere attraverso un utilizzo forte del colore - gradevole e rigoroso insieme - supportando il proprio lavoro con una voluta "imprecisione" a vantaggio dell'espressività.

Chi era Achille Perilli

Nato a Roma il 28 gennaio 1927, Perilli dopo il liceo classico si iscrive alla Facoltà di Lettere e si laurea con una tesi sulla pittura metafisica di Giorgio De Chirico. Con Piero Dorazio, Giovanni Guerrini, Renzo Vespignani e altri Perilli fonda il Gruppo Arte Sociale (Gas); allo stesso tempo collabora alla nascita e alla redazione delle riviste "Ariele" e "La Fabbrica", organo del Gas. Nel 1947 partecipa alla redazione del manifesto Forma 1 (firmato oltre che da Perilli, da Carla Accardi, Ugo Attardi, Piero Consagra, Dorazio, Guerrini, Antonio Sanfilippo, Giulio Turcato) per la difesa dell'arte astratta. Il gruppo, in opposizione alle tematiche del "Novecento italiano", poneva i presupposti teorici per una ripresa dell'arte astratta in continuità con la tradizione delle avanguardie europee, sotto l'influsso di un'ispirazione marxista. Nel 1949 Perilli aderì al Mac (Movimento per l'arte concreta); dal 1957 al 1960 diresse con Gastone Novelli la rivista "L'esperienza moderna" e nel 1964 fondò la rivista "Grammatica". Perilli partecipò alla Biennale di Venezia nel 1962 e nel 1968.