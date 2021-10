Incidente a Roma, scontro tra auto e bus in via Ostiense: un morto

Incidente mortale nella notte in via Ostiense, a Roma, in zona Acilia. Coinvolti un bus della linea 017 di RomaTPL fuori servizio e un’auto, che si sono scontrati frontalmente. Nell’impatto, avvenuto intorno alle 5, ha perso la vita l'automobilista, un ragazzo di 28 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo, un uomo di 50 anni, è stato trasportato per accertamenti al San Camillo. Via Ostiense è tuttora chiusa.