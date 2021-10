Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio, su 8.567 tamponi molecolari e 14.780 tamponi antigenici per un totale di 23.347 tamponi, in 24 ore sono stati registrati 278 nuovi casi positivi, con un tasso di positività dell’1,1%. Sul fronte vaccini, in regione sono oltre 8,3 milioni le dosi somministrate. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:00 - Nel Lazio 278 casi

Nel Lazio su 8.567 tamponi molecolari e 14.780 tamponi antigenici per un totale di 23.347 tamponi, si registrano 278 nuovi casi positivi (-68), 3 i decessi ( = ), 354 i ricoverati (-9), 56 le terapie intensive (+3) e 211 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,1%. I casi a Roma città sono a quota 142. In calo i ricoveri. Sul fronte vaccini, in regione sono oltre 8,3 milioni le dosi somministrate: più dell’82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Al via oggi le inoculazioni del vaccino anti influenzale.