Maltempo in Lazio, allerta gialla da tarda sera e per 24 ore

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi e per le successive 18-24 ore sono previste sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Pertanto il Centro Funzionale Regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio.