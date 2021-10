Mattarella cerca casa a Roma, la visita e il selfie con l'inquilina

Come scrive Il Corriere della Sera, la ragazza stava aspettando, come da indicazioni della proprietaria di casa, che un possibile nuovo inquilino venisse a visitare l’appartamento in cui vive da qualche anno assieme al suo ragazzo. Poi la sorpresa

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, cerca casa a Roma e alla fine si è fatto un selfie con l'inquilina. Come riporta Il Corriere della Sera l'episodio è accaduto ieri l’altro alle 16. La ragazza stava aspettando, come da indicazioni della proprietaria di casa, che un possibile nuovo inquilino venisse a visitare l’appartamento in cui vive da qualche anno assieme al suo ragazzo. E all'appuntamento, nella casa che si trova a Nord-Est della Capitale che confina col centro storico, a metà strada tra Villa Borghese e Villa Ada, a due passi dal palazzo della Zecca dello Stato, si è presentato proprio Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia. Alla fine la richiesta di un selfie: così Mattarella si è messo in posa con la ragazza, hanno sorriso entrambi sotto la mascherina e clic.