Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Su 11.845 tamponi molecolari e 14.354 tamponi antigenici, per un totale di 26.199 tamponi, nel Lazio ieri sono stati rilevati 275 nuovi casi di coronavirus, con un tasso di incidenza dell'1%. I decessi sono stati 4. A Roma contagi a quota 107. Chiuso l'hub vaccinale La Nuvola nella Capitale.

7:00 - Nel Lazio 275 casi su 26.199 test

Ieri nel Lazio “su 11.845 tamponi molecolari e 14.354 tamponi antigenici per un totale di 26.199 tamponi, si registrano 275 nuovi casi (+23), in calo rispetto a mercoledì 22 settembre (-16), 4 i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 107" aggiunge D’Amato. Martedì, ha reso noto l’assessore, è stato chiuso vaccinale La Nuvola di Roma “che nei mesi di pandemia ha contribuito alla lotta contro il virus con oltre mezzo milione di somministrazioni di vaccino, diventando un simbolo per tutti i cittadini".