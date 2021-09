Camion a fuoco su A12 verso Civitavecchia: chiuso tratto autostrada

Il mezzo trasportava materiali in plastica. Sul posto i vigili del fuoco. Entrambe le direzioni sono state chiuse temporaneamente per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Un camion che trasportava materiali in plastica ha preso fuoco sull'autostrada A12 direzione Civitavecchia, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza - riferiscono i vigili del fuoco - l'autostrada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. E' stato richiesto il supporto dell'elicottero per le operazioni di spegnimento.