Roma, sala d'attesa clinica infantile diventa 'Bosco delle meraviglie'

Da oggi è uno scenario fatto di colori, sculture 3D e pannelli illustrati con soggetti da favola ad accogliere i piccoli pazienti del reparto infantile del Santa Lucia IRCCS di Roma, dove ogni anno circa 500 famiglie iniziano percorsi di neuroriabilitazione complessi.

Il progetto

Il progetto è stato realizzato dall'artista Silvio Irilli ed è pensato per aiutare gli operatori sanitari a stimolare la fantasia dei bambini e per rendere la permanenza dei piccoli e dei familiari nell’area di attesa il più confortevole e accogliente possibile. Oltre l’ingresso, gli spazi del reparto sono decorati con paramenti che riproducono la facciata di un castello. La sala d’attesa del Centro oggi è stata trasformata in un “Bosco delle Meraviglie”, grazie alle donazioni delle aziende Swan, Dexco, Sial, Trade Art, Bizzaglia, Sanitas, Consis e Sogesi.

Irilli, fondatore del progetto Ospedali Dipinti, ha spiegato: "Sono felice di portare un nuovo messaggio di accoglienza in una eccellenza italiana come la Fondazione Santa Lucia Irccs. Per la sala d’attesa ho pensato a uno scenario con la natura, nel quale i bambini possano trovare personaggi e dettagli della storia di Roma, con un albero centrale in 3D con seduta circolare, per caratterizzare maggiormente l’opera".

Il centro

Il centro propone percorsi dedicati a bambini con patologie gravi come paralisi cerebrali infantili, malattie genetiche rare, malattie neuromuscolari ed altre compromissioni neurologiche. Il Centro di Neuroriabilitazione Infantile, in molti casi frequentato con cadenza quotidiana, diventa quindi uno dei fulcri intorno ai quali la vita delle famiglie si organizza fin dai primi mesi di vita dei bambini, per i quali anche gli ambienti circostanti rivestono un ruolo cruciale.