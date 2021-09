Uomo trovato morto in casa a Roma, deceduto da giorni

Un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita ieri sera nel suo appartamento in via Animuccia, in zona viale Libia a Roma. A dare l'allarme una vicina di casa. Sul posto i carabinieri che sono entrati nell'appartamento, con la porta chiusa dall'interno, grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Dai primi accertamenti sembra che il 65enne, che viveva da solo, sia deceduto diversi giorni fa. Il corpo è stato trovato sul divano. Non si escluderebbe un malore. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.