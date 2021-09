Roma, 6 cassonetti e 12 scooter incendiati nella notte

Sei cassonetti e 12 scooter sono stati incendiati nella notte a Roma nella zona tra la circonvallazione Ostiense e San Giovanni. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indagano sulla vicenda

Gli incendi

Il primo incendio ha interessato un secchione dei rifiuti a circonvallazione Ostiense nei pressi del quotidiano La Repubblica. Gli scooter sono stati dati alle fiamme tra via Giovanni da Lucca e via Padre Semeria. Altri cassonetti sono stati incendiati in zona San Giovanni.