Roma, cinghiali a passeggio in via Trionfale

I 12 esemplari sono stati avvistati tra lo svincolo di via Cortina d'Ampezzo e via di Torrevecchia mentre attraversavano la strada tra macchine, motorini e persone

Una numerosa famiglia di cinghiali che passeggia tranquillamente tra le macchine e le persone in via Trionfale a Roma, è questa la scena ripresa in un video circolato in alcune chat.

I cinghiali per Roma

Nella zona è molto facile avvistare questi animali, le immagini registrate ieri ritraggono 12 esemplari che in via Trionfale, nello svincolo tra via Cortina d'Ampezzo e via di Torrevecchia, verso le 5 del pomeriggio attraversavano la strada tra macchine, motorini e persone. Per niente spaventati non solo dagli uomini ma neanche dal traffico sostenuto di Roma.