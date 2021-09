Le opere dei grandi poeti divulgate sui social con la lingua dei segni

Il progetto è promosso dall’associazione culturale “La Setta dei Poeti estinti”, in collaborazione con la cooperativa Segnalis e in concomitanza con la settimana internazionale delle Persone Sorde, che terminerà il 26 settembre

Le poesie dei grandi autori della letteratura, interpretate nella lingua dei segni italiana (Lis) e divulgate sui social. È questo il progetto promosso dall’associazione culturale “La Setta dei Poeti estinti”, in collaborazione con la cooperativa Segnalis, in concomitanza con la Settimana Internazionale delle Persone Sorde, che è in corso dal 20 settembre e terminerà il 26.