Maratona Roma, 7.500 partecipanti: la Capitale è paralizzata

Oltre 7.500 partecipanti da 60 nazioni, 5.300 italiani di cui 1.700 romani. Sono alcuni dei numeri della Maratona che si sta correndo nella capitale: 42 chilometri che, partendo dai Fori Imperiali, si snodano per le principali arterie del centro.

Stop al traffico

Gli stop al traffico sono iniziati progressivamente alle 5:45 per concludersi attorno alle 14:30. Il percorso interessa via del Teatro Marcello, Circo Massimo, Piramide, via Ostiense, piazzale della Radio, Testaccio, lungotevere, via della Conciliazione, i quartieri Prati, Della Vittoria, Parioli, Villaggio Olimpico, Flaminio. Attraversando via del Corso i maratoneti torneranno poi in Centro verso il traguardo dei Fori Imperiali. Complessivamente saranno deviate 9 linee di bus e altrettante saranno sospese. Fino a cessate esigenze sarà chiusa la fermata Colosseo della metro B.