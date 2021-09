Roma, presidente Serie A Dal Pino insegue ladro dopo furto a moglie

Dopo il furto il giovane è fuggito di corsa dal ristorante ed è iniziato l'inseguimento tra i tavoli di altri bar e ristoranti del centro della Capitale. La corsa ha avuto fine in via di San Sebastianello dove in cima alla rampa di scale il ladro ha trovato gli agenti con i fucili puntati che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ieri sera ha inseguito un ladro per le vie di Roma dopo che l'uomo aveva derubato la moglie mentre era a cena in un ristorante in via Borgognona, nel centro della Capitale. Lo riporta il Corriere della Sera.

L'inseguimento

Secondo quanto ricostruito, Dal Pino ha affrontato il ladro che parlava inglese e negava di aver commesso il furto. Dopo le insistenze del presidente, scortato dal cameriere del locale, il giovane è fuggito di corsa dal ristorante. Fuori lo aspettavano altri due presunti complici. È iniziato l'inseguimento tra i tavoli di altri bar e ristoranti attraverso il centro. La corsa ha avuto fine in via di San Sebastianello dove in cima alla rampa di scale il ladro ha trovato gli agenti con i fucili puntati che lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Del bottino nessuna traccia.