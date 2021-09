Sciopero dei mezzi Atac e RomaTpl il 17 settembre: gli orari

E' stato indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico previsto domani, venerdì 17 settembre. L'agitazione riguarda anche la rete Atac e RomaTpl e prevede alcune fasce di garanzia.

Le fasce di garanzia

Nella notte tra il 16 e il 17 settembre non è garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). Garantito il servizio delle linee diurne che proseguono le corse oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Il 17 settembre sono garantite le corse da inizio servizio fino alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.



Nella notte tra il 17 e il 18 settembre non sono garantite le linee diurne in servizio oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl. E' garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").