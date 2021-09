Roma, sassi contro un bus: nessun ferito

L'episodio è accaduto nella notte in via Giovanni Porzio, al Trullo, dove un bus Tpl della linea 711 è stato preso di mira da alcuni giovani

Sassi contro un autobus a Roma. L'episodio è accaduto nella notte in via Giovanni Porzio, al Trullo, dove un bus Tpl della linea 711 è stato preso di mira da alcuni giovani che, dopo aver infranto uno dei vetri anteriori del con alcuni sassi, sono scappati. A chiamare il 112 l'autista. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: non si registrano feriti. Sull'autobus non c'erano passeggeri.