Roma, incendio in area Aurelia: vigili del fuoco al lavoro. VIDEO

Un incendio è divampato quest’oggi in un’area verde in area Aurelia, a Roma. I vigili del fuoco sono entrati subito in azione per spegnere le fiamme e domare il rogo per evitare che si espanda ulteriormente. I pompieri si sono avvalsi anche dell’ausilio di un elicottero per gettare acqua dall'alto. Una vettura, che si trovava all’interno delle sterpaglie, è stata completamente divorata dal fuoco.