Impiegata in malattia gestiva b&b alle Canarie, rischia licenziamento

Risultava in malattia ma, in realtà, gestiva un bed and breakfast alle Canarie: protagonista della vicenda una dipendente Atac, capostazione, che ora rischia il licenziamento. La notizia è riportata oggi dal Messaggero.

L'impiegata si era di fatto trasferita alle Canarie dal 2020, dove gestiva al struttura ricettiva. Per l'azienda capitolina invece era ufficialmente in malattia e dunque continuava a percepire lo stipendio. La donna però ha pubblicato alcune foto sui social network che la ritraevano al mare e così l'azienda ha fatto scattare l'indagine interna. Ora rischia il licenziamento anche perchè il doppio lavoro è naturalmente vietato per il regolamento interno dell'azienda.