Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Raggiungiamo i 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale che rappresentano il 77% dell'intera popolazione over 12 anni". Così l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:28 - Vaccini: Lazio, 4 mln over 12 hanno completato percorso

"Raggiungiamo i 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale che rappresentano il 77% dell'intera popolazione over 12 anni". Così l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Il 3 settembre a piazza Vittorio presentiamo l'iniziativa 'Vaccinati e Scendiamo in Campo' in collaborazione con il Coni Lazio, la Federazione medici sportivi e la Polizia di Stato - servizio sanitario - annuncia D'Amato -. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo dello sport alla vaccinazione". Da oggi nel Lazio, oltre ai prenotati, ci si potrà recare direttamente negli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione.