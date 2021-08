Fiumicino, danni a 60 lettini e 10 ombrelloni in stabilimento balneare

L’episodio è avvenuto in una struttura sul lungomare della Salute in Isola Sacra. Ignoti hanno tagliuzzato lettini e ombrelloni e una parte degli oggetti danneggiati è stata buttata sulla battigia. Gli stabilimenti vicini hanno prestato attrezzature per solidarietà

Altro raid vandalico in uno stabilimento balneare del Comune di Fiumicino. A farne le spese, questa volta, è stato il "Tirreno", sul lungomare della Salute di Isola Sacra, che ha avuto l'amara sorpresa di 60 lettini e 10 ombrelloni danneggiati. Ignoti, forse per una bravata, hanno tagliuzzato i lettini e gli ombrelloni, ora inutilizzabili, e non contenti una parte sono stati trovati buttati sulla battigia. Gli stabilimenti vicini, in una gara di solidarietà, hanno deciso di prestare lettini e ombrelloni. Anche lo scorso anno lo stabilimento, che ha proceduto alla denuncia presso i carabinieri, aveva subito un raid vandalico notturno. L'associazione che riunisce esercenti e stabilimenti balneari sul lungomare torna a chiedere maggiori controlli.

I raid vandalici a Fregene

Solo pochi giorni fa 5 stabilimenti di Fregene avevano subito il danneggiamento dei pattini di salvataggio con i braccioli segati mentre, sempre a Fregene, un chiosco e ristorante sul lungomare di Levante avevano ricevuto una "visita" notturna con tanto di saccheggio di bevande e generi alimentari.