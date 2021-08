Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio "oggi si registrano 551 nuovi casi compresi i recuperi (+132). I nuovi positivi sono 152 in meno rispetto a martedì 10 agosto. I casi a Roma città sono a quota 291". Così l’assessore regionale alla Sanità. Alessio D’Amato (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

7:08 – D’Amato: “Nel Lazio 551 casi, a Roma quota 291”

Nel Lazio "oggi si registrano 551 nuovi casi compresi i recuperi (+132). I nuovi positivi sono 152 in meno rispetto a martedì 10 agosto". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Sono "8 i decessi (+8) si tratta di recuperi degli ultimi 3 giorni - aggiunge -. I ricoverati sono 505 (+12), le terapie intensive sono 66 (-4), i guariti sono 823. I casi a Roma città sono a quota 291".