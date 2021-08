Green pass, in Vaticano sarà richiesto per accesso a mensa

Per accedere al servizio mensa dei dipendenti, dentro la Città del Vaticano, occorrerà, a partire dal 17 agosto, il Green pass. In alternativa bisognerà esibire una certificazione medica comprovante l'impossibilità a sottoporsi a vaccinazione. Lo ha deciso, secondo quanto si apprende, il Governatorato. Sarebbe questa la prima applicazione del Green pass all'interno del Vaticano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)