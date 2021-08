Incidente a Roma, scontro tra due auto: muore una 34enne

Una donna di 34 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio in viale della Primavera, alla periferia di Roma. L’auto su cui viaggiava la vittima si è scontrata con un’altra vettura. In seguito all'impatto, una delle macchine ha finito la corsa contro due veicoli in sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare la 34enne si è rivelato inutile.

Ferito il conducente dell'altra auto

Alla guida dell’altro mezzo coinvolto nello scontro c’era un ragazzo di 21 anni, che ha riportato alcune ferite lievi. Accompagnato in ospedale, per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Sul luogo dell’incidente è giunta anche la polizia locale, che si sta occupando dei rilievi per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto. Chiuso momentaneamente il tratto di strada interessato dall’incidente.