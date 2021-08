Latina, coltivava marijuana in una serra: denunciato pregiudicato

Aveva creato una piccola serra perfettamente funzionante, corredata di impianto elettrico di illuminazione, ventilazione e impianto idrico al cui interno erano state messe a dimora alcune piante di marijuana che sono state poste sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa degli esiti delle analisi tossicologiche. Per questo la polizia di Latina ieri mattina ha denunciato un uomo di 53 anni con numerosi precedenti penali, per produzione di sostanze stupefacenti.