Roma, ministero sblocca progetto stazione metro C di Piazza Venezia

Sbloccato il progetto sulla stazione della metro C a piazza Venezia a Roma. Un passaggio verso la realizzazione della fermata 'museo' nel cuore della Capitale. Lo ha annunciato il Commissario Straordinario, Maurizio Gentile, che "ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e alle altre istituzioni coinvolte la conclusione della conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo della linea C della metropolitana di Roma (fino alla Stazione di piazza Venezia)".

Il progetto

La stazione-museo di piazza Venezia dovrebbe avere tre entrate e tunnel sotterranei per collegare la fermata all'Altare della Patria da un lato e il museo di Palazzo Venezia dall'altro. Previsti spazi espositivi lungo il percorso con reperti ritrovati durante gli scavi, un "sistema museale" simile a quello già realizzato nella stazione di San Giovanni.

I ritardi della metro C

La terza linea metropolitana di Roma ha una storia lunga e travagliata. Il tracciato è stato concepito per collegare il quadrante Est con quello Nord-Ovest della città. I lavori sono cominciati nel 2007 e la tratta che collega la periferia est a piazza Lodi è aperta da alcuni anni. Attualmente è in costruzione la tratta T3 San Giovanni-Fori Imperiali con i cantieri aperti nel 2013. Ed è proprio questo il tratto che ha registrato polemiche, stop e maggiori difficoltà nei lavori, a causa dei reperti archeologici disseminati nel sottosuolo.

Ministero Infrastrutture: "Strumenti per la semplificazione funzionano"

"Dopo cento giorni dalla sua nomina da parte del Governo, il 16 aprile, il Commissario ha sbloccato il progetto di un'opera ferma da lungo tempo, concludendo la Conferenza dei servizi in poche settimane - si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili -. Gli strumenti di semplificazione adottati dal Governo per accelerare la realizzazione delle opere si dimostrano efficaci. L'esperienza delle gestioni commissariali indicano tuttavia la necessità di migliorare il quadro normativo per la rapida esecuzione delle infrastrutture ed evitare così di ricorrere a questo istituto richiesto solo per i casi straordinari".

Raggi: "Bene, approvato il nostro progetto"

"Bene lo sblocco della metro C a piazza Venezia - scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Il nostro progetto presentato a gennaio è stato finalmente approvato grazie al Commissario richiesto da noi. Una bella notizia per Roma".