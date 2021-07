Roma, trovata con dose di droga aggredisce agenti: arrestata

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti hanno fermato per un controllo una donna di 45 anni, con precedenti, e l'hanno trovata in possesso di una dose di cocaina

Trovata in possesso di una dose di cocaina e sanzionata per questo, è andata su tutte le furie e ha aggredito i poliziotti. L'episodio è accaduto ieri in via Mario Carrara, in zona Primavalle, alla periferia di Roma.

I controlli

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti hanno fermato per un controllo una donna di 45 anni, con precedenti, e l'hanno trovata in possesso di una dose di cocaina. Così è stata sanzionata. Ma la donna ha aggredito gli agenti. Uno è stato refertato con sette giorni di prognosi. La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.