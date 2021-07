Roma, incendio in autodemolitore: colonna di fumo in zona Borghesiana

Il rogo è esploso in via Giarratana. A quanto riferito dai vigili del fuoco, a scopo precauzionale è stata momentaneamente chiusa la fermata Due Leoni-Fontana Candida. Al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni. In corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Incendio in un autodemolitore di via Giarratana, in zona Borghesiana alla periferia di Roma. Un'alta colonna di fumo nero si è sollevata sulla zona. A quanto riferito dai vigili del fuoco,a scopo precauzionale è stata momentaneamente chiusa la fermata Due Leoni-Fontana Candida.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto anche diverse pattuglie della polizia locale del VI Gruppo Torri. Al momento via Casilina è chiusa in entrambe le direzioni tra via Siculiana e via delle Due Torri.