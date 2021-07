Fiumicino, vasto incendio vicino al faro: evacuate 4 abitazioni

Un vasto incendio di vegetazione e macchia mediterranea sta interessando l'area a ridosso del Passo della Sentinella, prima del vecchio faro di Fiumicino. Dal rogo è scaturita una colonna di fumo visibile a distanza da tutta la città. Dalle 17 circa, sul posto sono impegnati diversi mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile per cercare di contenere le fiamme che, alimentate dal vento, si sono riattivate più volte e hanno lambito il tratto terminale di via del Faro, chiuso al transito da carabinieri e polizia. Quattro abitazioni sono state evacuate in via precauzionale.