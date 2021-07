Just Eat, accordo con sindacati: mille rider assunti a Roma

Just Eat e i sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno raggiunto un accordo sul primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider nel Ccnl del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, che sarà applicato a tutti i rider dipendenti. E' quanto si legge in una nota dell'azienda di delivery che annuncia l'assunzione con il nuovo modello di lavoro subordinato di oltre mille rider a Roma. I rider saranno inquadrati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con i diritti sindacali e il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo sindacale siglato il 29 marzo.