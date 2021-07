Roma, trovato con documenti falsi e biglietti per estero: arrestato

Il giovane è accusato di possesso di documenti falsi e false dichiarazioni sull'identità personale. Dopo l'arresto il giovane è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell'autorità giudiziaria

A Roma un uomo, di 25 anni e di origini somale, è stato arrestato dopo essere stato dermato per un controllo dai carabinieri. Ed essere stato trovato in possesso di documenti falsi e di due biglietti con destinazione Marsiglia e Lione. Il giovane è accusato di possesso di documenti falsi e false dichiarazioni sull'identità personale. Dopo l'arresto il giovane è stato portato in caserma e trattenuto, a disposizione dell'autorità giudiziaria.