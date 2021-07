Donne vittime di violenze a Roma, due arresti dai carabinieri

Nel primo caso un uomo di 44 anni ha sfogato la sua violenza sulla moglie di 40 anni: è finito in manette con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Ancora casi di maltrattamenti in famiglia, con due donne vittime di violenze nella Capitale e dintorni. Nel primo caso, un cittadino moldavo di 44 anni che per anni ha sfogato la sua violenza sulla moglie connazionale di 40 anni, è finito in manette con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dei fatti

La donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo ma l'ennesimo episodio, accaduto nella serata di ieri in un appartamento di via Altomonte, l'ha convinta a dire basta: dopo essere stata fatta bersaglio di minacce e violenze di fronte al loro figlio di 20 anni, la 40enne ha deciso di chiamare il 112. I carabinieri hanno dovuto faticare non poco per contenere lo scatto d'ira del marito che, alla vista delle divise, conscio che a chiamarle fosse stata proprio la moglie, per fargliela pagare, ha tentato nuovamente di scagliarsi contro di lei con calci e pugni. Ed è stato immobilizzato e portato in caserma, da dove, poi, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il secondo episodio

Il secondo caso si è verificato a Labico, comune della città metropolitana di Roma, dove un uomo di 58 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, nel corso di una discussione con la sorella convivente di 61 anni, l'ha violentemente aggredita, dapprima colpendola al volto, procurandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni, poi minacciandola con un grosso machete. Anche in questo caso la segnalazione al 112 ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri: dopo aver disarmato l'uomo e sequestrato l'arma, i militari hanno appurato come il 58enne avesse, nel tempo, generato nella sorella un perdurante stato d'ansia e di paura, alimentato da continue provocazioni, insulti, minacce e aggressioni. Un atteggiamento che l'ha costretta a modificare radicalmente il proprio stile di vita.