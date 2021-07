Estate 2021, cosa fare a Roma: gli eventi di luglio

A Roma non mancano gli appuntamenti per chi trascorre l’estate in città. Si va da eventi teatrali alla musica all’aperto

Nell’area pedonale esterna del Parco della Musica continua fino al 28 settembre “Biodivercity”, un’installazione di mille metri quadri che coniuga arte, natura e architettura realizzata in collaborazione con il Festival del verde e del paesaggio. (LE MOSTRE DI LUGLIO A ROMA)

Agli spazi della Pelanda

Prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di re-creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda sono animati dai video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van Balen e Ciacco di Valentina Furian. Ingresso gratuito dalle 11 alle 20.

“Si può fare Jazz”

Sul palco esterno della Casa del Jazz in Villa Osio, prosegue la rassegna Si può fare Jazz a cura della Fondazione Musica per Roma. Questa settimana in programma diversi eventi. Sul palco Dee Dee Bridgewater, una delle più amate vocalist a livello internazionale accompagnata dai musicisti Claudio Filippini (pianoforte), Mirco Rubegni (tromba), Michele Polga (sassofono), Rosa Brunello (basso elettrico, contrabbasso), Evita Polidoro (batteria). Domenica 11 luglio protagonista sarà il quartetto strumentale Forq. Infine, lunedì 12 luglio concerto dell’ensamble Antonio Sanchez Quartet. Inizio concerti: ore 21.

“I concerti nel parco”

Ancora tante serate di intrattenimento nello spazio esterno di Villa Osio per la XXXI edizione de I Concerti nel Parco, la manifestazione a cura dell’Associazione Culturale I Concerti nel Parco, all’insegna di musica, danza e teatro, con tanti nomi importanti dello spettacolo. Inizio spettacoli ore 21.

“Biodivercity”

Stagione estiva al Teatro dell’Opera di Roma

Per la stagione estiva all’aperto del Teatro dell’Opera di Roma, il grande palcoscenico allestito nella suggestiva cornice del Circo Massimo, martedì 13 luglio (e in replica il 14 e 15 luglio) vedrà il ritorno della grande danza con Roberto Bolle and Friends. Orario spettacoli: ore 21.