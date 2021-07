Gabrielli: “Viminale dovrebbe controllare tutte le forze di polizia”

“Tutte le forze di polizia dovrebbero essere sotto il controllo del Viminale, che deve essere "la casa della sicurezza di questo paese". Lo ha detto l’autorità delegata alla sicurezza Franco Gabrielli intervenendo ieri al congresso del sindacato Fsp Polizia nell'ambito di un dibattito sulla 121, la legge che ha smilitarizzato la polizia.

Gabrielli: “Disegno 121 incompleto se ministro Interno controlla solo una forza di polizia”

"Fino a quando il ministro dell'Interno avrà solo il controllo di una forza di polizia - ha sottolineato Gabrielli - il disegno della 121 non sarà completato. Fino a che non si riconosce questo, con buona pace di tutti, e fino a che non si porterà tutti sotto" il Viminale "la 121 non sarà completa".

Sim Carabinieri: “D’accordo con iniziativa prefetto”

“Apprendiamo dalle agenzie di informazione che l’ex capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli, ritiene che per una completa attuazione della legge 121/81 risulti necessario che tutte le forze di Polizia siano allocate sotto il Viminale”. Lo ha dichiarato Antonio Serpi, segretario del sindacato. “Come SIM Carabinieri – ha proseguito - siamo perfettamente d’accordo con l’iniziativa del Prefetto, ritenendo quindi necessario una rivisitazione della 121/81 finalizzata a prevedere la citata riallocazione delle forze di Polizia sotto il Viminale ma che contempli anche l’attribuzione della funzione di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri per tutto il territorio della provincia, ad esclusione del comune capoluogo, e prevedendo, a livello centrale, che l’incarico di Capo del dipartimento di Pubblica Sicurezza venga attribuito ad un prefetto proveniente, a rotazione, dai Generali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dai Dirigenti Generali della Polizia di Stato”.

“Pronti a rivedere e aggiornare la legge 121”

“Come Sindacato – ha concluso Serpi - siamo già pronti a sederci al tavolo con le altre componenti Istituzionali e sindacali per rivedere e aggiornare nel senso la legge 121/81, armonizzando così, dalla periferia al centro, l’architettura del sistema di sicurezza della Repubblica che vede l’Arma dei Carabinieri, tra le altre forze di Polizia, la prima e più antica Istituzione dedicata (da sempre) alla tutela della sicurezza degli italiani”.