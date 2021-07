Walk of Fame Coni, svelate 5 nuove stelle d’oro: c’è anche Paolo Rossi

Sono state svelate oggi lungo Viale delle Olimpiadi al Foro Italico a Roma cinque nuove stelle d’oro di altrettanti grandi campioni dello sport italiano del passato nella Walk of Fame del Coni. L’ingresso in questa sezione può avvenire solo dopo dieci anni dall'ufficiale ritiro dall’attività.

I nuovi componenti della Walk of Fame

A far parte della Walk of Fame ci sono Paolo Rossi, eroe del Mundial 1982, leggenda del calcio scomparso il 9 dicembre scorso e oggi scomparso dalla sua famiglia, Alessandro Andrei, campione olimpico del getto del peso a Los Angeles '84, Vincenzo Maenza, per tutti 'Pollicino', oro olimpico nella lotta greco-romana a Los Angeles '84 e Seul '88, Gabriella Paruzzi, oro olimpico nello sci nordico a Salt Lake City 2002 (30 km tecnica classica) e Paolo Bettini, campione olimpico ad Atene 2004 nella gara in linea di ciclismo.