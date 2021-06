Vaccini Covid, D’Amato: “Nel Lazio immunità di gregge l’8 agosto”

"Siamo la prima regione Italiana per numero di copertura vaccinale ed oggi superiamo i 5 milioni e duecentomila somministrazioni. Contiamo di arrivare l'8 agosto all'immunità di gregge. Il Green pass sicuramente aiuta perché consente l'accesso controllato a determinate strutture per coloro che hanno già fatto la vaccinazione". Lo ha detto a Fiumicino l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato intervenendo a Fiumicino, su iniziativa dell'amministrazione comunale, alla premiazione del personale sanitario, impegnato sul fronte anti Covid dall'inizio dell'emergenza, nella coorte di Villa Guglielmi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). "È un doveroso riconoscimento quello di oggi al nostro personale sanitario ed ai volontari ancora in prima linea nel contrasto alla pandemia ed alla variante delta", ha aggiunto.