Blitz dei Nas in aziende agricole‌ in provincia di Rieti

I militari hanno accertato "mancanze nella identificazione dei capi di bestiame allevato, omissione di notifica dell'avvio dell'attività nonché discrasie nell'aggiornare i relativi registri di carico e scarico ed in un caso la mancanza assoluta di tali registri"

I Carabinieri del Nas di Viterbo, nel corso di alcune ispezioni nel Reatino, hanno segnalato alle competenti autorità sanitarie (Servizi Veterinari) e amministrative (Asl e Comune) quattro persone, titolari di tre aziende agricole della provincia di Rieti.

Gli accertamenti

Nello specifico, i militari hanno accertato "mancanze nella identificazione dei capi di bestiame allevato, omissione di notifica dell'avvio dell'attività nonché discrasie nell'aggiornare i relativi registri di carico e scarico ed in un caso la mancanza assoluta di tali registri". Nella circostanza il servizio veterinario dell'Asl di Rieti, ha disposto "il blocco sanitario delle movimentazioni in Banca Dati Nazionale di 27 bovini, 34 equini e 200 tra ovini e caprini per un valore complessivo di oltre 100mila euro". E ancora: "Tali riscontri si inquadrano nella più vasta campagna di verifica, controllo e salvaguardia della salute pubblica, cui i carabinieri del Nas sono ormai da decenni preposti".