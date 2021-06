Profonde crepe, sgomberata palazzina ad Albano

In via precauzionale i pompieri hanno disposto nella tarda serata di ieri lo sgombero della palazzina dove si trovano sette appartamenti ed alcuni esercizi commerciali

Verifica statica dei vigili del fuoco in un edificio ad Albano dove sono state rilevate profonde crepe nelle murature interne degli appartamenti e lungo le scale di accesso. In via precauzionale i pompieri hanno disposto nella tarda serata di ieri lo sgombero della palazzina dove si trovano sette appartamenti e alcuni esercizi commerciali.