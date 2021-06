Colpi di pistola a Roma in zona Castelverde, ferite tre persone

Spari nella notte in via Casilincontrada, tra Casalone e Castelverde, nella periferia est di Roma. Ferite tre persone: due fratelli di etnia rom di 17 e 21 anni sono stati raggiunti dai colpi di pistola, mentre un uomo di origini albanesi che era con loro è stato trovato con il volto tumefatto. E' successo intorno alle 4. Secondo quanto si apprende, tutti e tre i feriti sono stati portati in ospedale. Ad avere la peggio il cittadino albanese, un 26enne in gravi condizioni trasportato dal 118 al Policlinico di Tor Vergata. A quanto ricostruito dagli investigatori, è probabile che il cittadino albanese non fosse solo al momento dei fatti. Sul posto anche i carabinieri di Tivoli e i militari del Nucleo Investigativo di Frascati.