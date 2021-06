Un incendio è divampato nella notte in via Cristoforo Colombo all'incrocio con viale America, in zona Eur a Roma. In fiamme alcuni cavi elettrici collocati all'interno di un tombino, da cui si è sprigionata un'alta colonna di fumo provocando allarme tra i cittadini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'area è stata interdetta al transito pedonale.