L'incendio è divampato nella zona di Castel di Guido, in via Gaetano Sodini. I pompieri sono intervenuti poco dopo mezzanotte

Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Castel di Guido, in via Gaetano Sodini, per l'incendio di un fienile. I pompieri sono stati impegnati tutta la notte e hanno garantito la sicurezza evitando che le fiamme si propagassero presso altre strutture vicine e nella campagna circostante.