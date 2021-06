Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 51enne ad Acilia

L’uomo si è reso autore di reiterate minacce e vere e proprie aggressioni fisiche nei confronti della coniuge, spesso anche alla presenza dei figli minorenni, allo scopo quasi sempre di estorcerle denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti

Ad Acilia, zona sud della Capitale, i carabinieri hanno arrestato un 51enne romano, con precedenti, accusato di aver computo negli ultimi mesi una lunga serie di vessazioni e maltrattamenti ai danni della moglie. L’uomo si è reso autore di reiterate minacce e vere e proprie aggressioni fisiche nei confronti della coniuge, spesso anche alla presenza dei figli minorenni, allo scopo quasi sempre di estorcerle denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Numerose anche le violenze psicologiche. Al termine di un’articolata attività di indagine, il gip di Roma, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 51enne.