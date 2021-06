Incidente a Maccarese, anziano muore investito da una moto

Tragedia ieri sera a Maccarese. Un anziano è morto dopo essere stato investito da una moto in via Castel San Giorgio, la strada principale della località, non lontano dalla chiesa parrocchiale. A nulla sono valsi i soccorsi per il 91enne, deceduto a seguito delle ferite riportate. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Fiumicino per i rilievi e gli accertamenti.