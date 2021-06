Roma, incendio in uffici Caaf: nessun ferito

A fuoco anche un camper in via Umberto Moricca. Sul posto polizia e pompieri. Il mezzo è rimasto distrutto dalle fiamme

Fiamme nella tarda serata di ieri negli uffici di un Caaf della Cgil su via Aurelia. Lo si apprende da fonti di polizia, intervenute sul posto con i vigili del fuoco. Non risultano feriti. Gli uffici erano chiusi.

Le ipotesi

Le cause sono imprecisate, ma si ipotizza un rogo accidentale. E nella tarda serata di ieri è andato a fuoco un camper in via Umberto Moricca. Sul posto polizia e pompieri. Il mezzo è rimasto distrutto dalle fiamme. Il camper, utilizzato abitualmente da un senza fissa dimora, in quel momento era vuoto. Danneggiate tre auto in sosta.