Tratti in salvo alcuni condomini rimasti bloccati per il fumo, tre persone sono state portate in ospedale per intossicazione

Un incendio è divampato in un appartamento in via De Cesare, in zona Appio a Roma, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia. Lo stabile è stato evacuato e sono stati tratti in salvo alcuni condomini rimasti bloccati per il fumo. Tre persone sono state portate in ospedale per intossicazione, tra loro anche una donna disabile.