Covid Roma, piazze a numero chiuso nel primo weekend in zona bianca

Roma si prepara al primo weekend in zona bianca. Scatterà da stasera il piano messo a punto dalla Questura per garantire la sicurezza nella Capitale ed evitare assembramenti. Tra le misure che verranno addottate, c’è la predisposizione di varchi d’accesso in entrata e in uscita in alcune delle piazze più frequentate per contingentare gli accessi. Secondo quanto si è appreso, i varchi verranno controllati da polizia locale, forze di polizia e protezione civile e saranno posizionati in piazza Campo de' Fiori, dove lo scorso weekend si registrarono disordini per un maxi assembramento, e Pigneto, mentre a Madonna dei Monti la piazza sarà transennata attorno alla fontana. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il piano

Sotto la lente anche le zone di San Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e il litorale. Il piano sicurezza per il weekend prevede inoltre per domani e domenica il contingentamento degli accessi a Fontana di Trevi e piazza di Spagna soprattutto in vista della partita di domenica pomeriggio dell'Italia contro il Galles. In occasione del match inaugurale dell'11 giugno nella Capitale, i tifosi turchi si riversarono proprio nell'area di piazza di Spagna.