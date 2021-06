Civitavecchia, maltrattamenti agli anziani in una Rsa: 17 indagati

Nell'inchiesta sono coinvolti infermieri e operatori sociosanitari accusati di maltrattamenti, sequestro di persona e falsità ideologica per aver lasciato in stato di abbandono, offeso e in alcuni casi picchiato gli ospiti della struttura

Avrebbero lasciato gli anziani in stato di abbandono, senza pulirli per diverse ore, li avrebbero immobilizzati ai letti con le lenzuola, offesi, in alcuni casi addirittura malmenati, e gli avrebbero dato anche psicofarmaci senza prescrizioni mediche. È quanto ricostruito dai carabinieri che hanno messo sotto indagine 17 persone, tra infermieri e operatori sociosanitari di una Rsa di Civitavecchia, per maltrattamenti, sequestro di persona e falsità ideologica.