Maturità, al via gli esami nel Lazio. Zingaretti: "In bocca al lupo"

Al via oggi l'edizione 2021 degli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado. L'esame di quest'anno è stato ridefinito tenendo conto dell'impatto dell'emergenza sanitaria e consiste in un colloquio, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento è stato assegnato a ciascuno studente dai Consigli di classe. Poi ci sarà la discussione di un testo di Lingua e letteratura italiana, infine ci sarà spazio per l'esposizione dell'esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). L'appuntamento è alle 8.30 anche al liceo classico Mamiani di Roma, dove dalle 8 è in attesa Carla, accompagnata dalla sorella, la prima a mettere piede nell'istituto per sostenere gli esami di maturità. "Ho tanti sentimenti contrastanti, tanti pensieri in testa", dice emozionata a chi le rivolge la parola. Stringe in mano i fogli dell'elaborato messo a punto in questo mese e con il quale partirà il suo colloquio.

Zingaretti: "Un grande in bocca al lupo"

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha voluto fare i propri auguri ai giovani che oggi iniziano gli esami. "Alle ragazze e ai ragazzi che oggi affrontano l’esame di maturità un grande in bocca al lupo. Forza!", scive su Twitter.

Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio ha dedicato invece un video messaggio ai maturandi. "A poche ore dall'avvio dell'esame di maturità voglio fare a titolo personale e a nome della Regione Lazio un 'in bocca al lupo' a tutte le ragazze e i ragazzi che dovranno affrontare questa importante prova". "Quello appena passato - prosegue - è stato un anno particolarmente complicato, segnato dalle restrizioni dettate dalla pandemia, e durante il quale siete stati chiamati a svolgere un ruolo attivo per il contenimento dei contagi. Distanziamento, mascherine, igienizzazione delle mani, tamponi e infine il vaccino: il rispetto di questi comportamenti, assieme a una campagna vaccinale molto importante, ci ha permesso di essere oggi in zona bianca. A fronte dei risultati ottenuti è bene continuare a mantenere comportamenti responsabili per sé stessi e per il bene degli altri. Un ringraziamento va anche ai presidi, al personale docente, a tutto il mondo della scuola per l'avvio dell'esame di maturità, un appuntamento importante perché è il frutto degli anni di studio e di maturità, assunti mediante le lezioni, gli scambi con i professori e con i compagni. Ora, nel momento in cui supererete questo esame, alcuni di voi proseguiranno gli studi, altri decideranno di seguire altri percorsi. Noi come Regione ci saremo sempre e per tutti".