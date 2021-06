Celebrati a Roma i funerali di Guglielmo Epifani

Si sono celebrati questa mattina, nella Chiesa di San Roberto Bellarmino, in piazza Ungheria, a Roma, i funerali di Guglielmo Epifani , storico leader socialista della Cgil ed ex segretario del Pd, attualmente deputato di Leu, scomparso lunedì a 71 anni dopo una breve malattia ( LA FOTOSTORIA ). Alle esequie ha preso parte una delegazione del Partito democratico, composta dal Segretario nazionale Enrico Letta, dalle presidenti dei Gruppi di Camera e Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi e dagli altri componenti della segreteria. Alle 13 è prevista la commemorazione laica presso la Casa del Cinema, a Villa Borghese.

Cofferati: “Un grande dolore”

Presente alla cerimonia anche Sergio Cofferati, che lo aveva preceduto alla guida della Cgil. “Il dolore è grande - ha detto all’esterno della chiesa - e la perdita di Guglielmo in questo momento è un danno oggettivo anche per la sinistra politica, sia quella sindacale che quella partitica perché persone come lui, in grado di cercare sempre con convinzione l'unità e il positivo anche in situazioni molto difficili, sono preziosissime, lo sono state e lo sarebbero ancora nell'immediato futuro”, ha concluso Cofferati.