Maltempo Lazio, asilo allagato a Roma: 40 bambini bloccati all'interno

Allagamento in un asilo a Roma, a causa del nubifragio che sta interessando la città, con 40 bambini rimasti bloccati all'interno. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando di essere intervenuti nella scuola a Ponte Milvio dove i bimbi e sei adulti sono impossibilitati a uscire a causa dell'acqua all'interno dai locali.

Il maltempo tra Roma e provincia

Allagamenti e disagi ai Castelli Romani, a causa della forte pioggia che ha colpito Roma e la provincia. Sono tante le chiamate per il maltempo arrivate al centralino dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo tra Albano e Genzano. Secondo quanto si apprende, la forte pioggia ha mandato in tilt il sistema fognario. Sono in corso degli interventi anche a Marino. Tra le aree più colpite quella di Roma Nord e in particolare Corso Francia, Ponte Milvio ,Prati , Montemario e Nomentano.